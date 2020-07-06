Британия может ввести персональные санкции против граждан России

Правительство Великобритании уже сегодня, 6 июля, может объявить о введении персональных санкций в отношении граждан России, сообщает Financial Times со ссылкой на слова главы МИД страны Доминика Рааба.
Отмечается, что ограничения примут в рамках "поправки Магнитского". Эти санкции включат в себя запрет на въезд в Великобританию, а также заморозку активов в банках страны.
Санкции собираются вводить в отношении чиновников, которые, по мнению британской стороны, причастны к гибели в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.
Кроме того, в этот же перечень попадут граждане Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Комментарии
Это надо было сделать чуть раньше чем сразу.
Совершенно верно,абориген:тупорылые тормоза,они и в англии тупорылые тормоза.
Тело российского бухгалтера уже 11 лет как в земле,но уголовное дело по факту смерти его ещё живёт в сердцах британцев.
Санкции собираются вводить в отношении чиновников, которые, по мнению британской стороны, причастны к гибели в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.
Давно пора. Ещё бы их деткам и родственникам хвосты прищемить.
Как же корёжит патриотов, когда их барину банят въезд в страны первого мира.
Вы действительного думаете,что патриоты России одобряют поездки и хранение денег граждан России в мелкобритании? Вы что-то путаете )
Если страна покрывает преступников, похитивших у России миллиарды рублей и убивших Магнитского, раскрышего это преступление, то уповать следует только на самые загнившие страны запада, в т.ч. США и Британию...
6.07.2020 12:41
- гость -
Ну какой же вы патриот, если нет счета и недвижимости за бугром, лучше в странах НАТО...
магницкий,бухгалтер браудера раскрыл хищения государственных денег )) сам бухгалтер не воровал для браудера миллиарды )) бухгалтер магницкий подрабатывал следователем, такое часто случается с бухгалтерами) из каких же источников вы такого гамна накушавшись?