Мария Захарова анонсировала выход песен, для которых она написала тексты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что скоро будут опубликованы две песни, для которых она написала тексты, сообщает РИА "Новости". По ее словам, первая песня представит собой лезгинку.
"У нас уже готовы два трека... Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с "Русским радио" объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов", — сообщила Захарова.
Она также подчеркнула, что еще одну песню она написала "в порыве абсолютных эмоций".
"Исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", — заявила представитель российского МИД, не раскрыв имя отечественной исполнительницы.
Ранее amiс.ru сообщал, что Мария Захарова сплясала лезгинку на шпильках.
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