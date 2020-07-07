Жительница Алтайского края помогла мошеннику оплатить лечение несуществующей дочери

Жительница Алтайского края обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Она рассказала, что деньги у нее похитил мужчина 1983 года рождения.
Выяснилось, что недавно пара познакомилась на одном из популярных интернет-сайтов и общалась через мессенджеры. Злоумышленник просил у женщины деньги якобы на лечение больной несовершеннолетней дочери, и жертва переводила средства на карты, номера которых ей предоставлял злоумышленник. Общая сумма нанесенного ущерба составила 190 тысяч рублей.
В какой-то момент жительница края поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.
Комментарии
деньги у нее похитил мужчина 1983 года рождения.
Опять же он так себя в соцсетях представил, а ему и 14 лет может быть.
12:02
- гость -
А может он вообще местный автолюбитель? Вы не рассматривали такую версию?
красава!
99% сидит чувак - в местах не столь отдаленных - чалится! Но хватку не теряет, практикуется!
И никто ему это не помешает делать, пока к спецконтингенту такое отношение. Запретить связь в лагерях невыгодно ФСИН и сотрудникам
12:36
- гость -
Именно! Вхренакали бы глушилку, но нет.