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Жительница Алтайского края помогла мошеннику оплатить лечение несуществующей дочери

, ИА "Амител"
После получения денег мужчина перестал выходить на связь
Фото: in-news.ru

Фото: in-news.ru

Жительница Алтайского края обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Она рассказала, что деньги у нее похитил мужчина 1983 года рождения. 

Выяснилось, что недавно пара познакомилась на одном из популярных интернет-сайтов и общалась через мессенджеры. Злоумышленник просил у женщины деньги якобы на лечение больной несовершеннолетней дочери, и жертва переводила средства на карты, номера которых ей предоставлял злоумышленник. Общая сумма нанесенного ущерба составила 190 тысяч рублей. 

В какой-то момент жительница края поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.07.2020 12:02
- гость -

деньги у нее похитил мужчина 1983 года рождения.

Опять же он так себя в соцсетях представил, а ему и 14 лет может быть.

7.07.2020 12:08
- гость -

12:02
- гость -
А может он вообще местный автолюбитель? Вы не рассматривали такую версию?

7.07.2020 12:36
- гость -

красава!
99% сидит чувак - в местах не столь отдаленных - чалится! Но хватку не теряет, практикуется!
И никто ему это не помешает делать, пока к спецконтингенту такое отношение. Запретить связь в лагерях невыгодно ФСИН и сотрудникам

7.07.2020 12:46
- гость -

12:36
- гость -
Именно! Вхренакали бы глушилку, но нет.

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