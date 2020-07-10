В отпуск на машине. Как сэкономить на автомобильном путешествии

Российские туристы предпочитают путешествовать внутри страны на автомобиле. По статистике, личный транспорт выбирают 39% граждан. Поездка в отпуск на машине дает полную свободу передвижений, а еще - может сэкономить бюджет. Например, если оплачивать топливо бонусами от сети АЗС "Лукойл".
Компания запускает акцию: при заправке от 25 литров участники программы лояльности получают двойные бонусы. В предложении участвует топливо АИ-92, АИ-95 Евро, АИ-95 ЭКТО. Чтобы присоединиться к программе, нужно приобрести бонусную карту. Она стоит 50 рублей. Баллами можно оплачивать как бензин, так и любые товары в минимаркете при АЗС, кроме табачных изделий.
Единая бонусная программа действует в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Алтай. По своей бонусной карте вы можете получать и тратить баллы на любых АЗС "Лукойл" в этих регионах.
Акция действует с 1 по 31 июля 2020 года.