Пятница, 10 Июль, 09:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,88
€ 80,41
28°

707301 +0
Обь
252см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

В отпуск на машине. Как сэкономить на автомобильном путешествии

, ИА "Амител"
Сеть заправочных станций под брендом «ЛУКОЙЛ» запускает двойной кэшбек

Российские туристы предпочитают путешествовать внутри страны на автомобиле. По статистике, личный транспорт выбирают 39% граждан. Поездка в отпуск на машине дает полную свободу передвижений, а еще - может сэкономить бюджет. Например, если оплачивать топливо бонусами от сети АЗС "Лукойл".

Компания запускает акцию: при заправке от 25 литров участники программы лояльности получают двойные бонусы. В предложении участвует топливо АИ-92, АИ-95 Евро, АИ-95 ЭКТО. Чтобы присоединиться к программе, нужно приобрести бонусную карту. Она стоит 50 рублей. Баллами можно оплачивать как бензин, так и любые товары в минимаркете при АЗС, кроме табачных изделий.

Единая бонусная программа действует в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Алтай. По своей бонусной карте вы можете получать и тратить баллы на любых АЗС "Лукойл" в этих регионах.

Акция действует с 1 по 31 июля 2020 года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:03
И бизнес, и призвание. Как алтайские преподаватели открыли свой образовательный центр 0
08:47
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 0
08:32
Американский полицейский сбежал из США в Россию и снял ролик про Барнаул 3
08:17
Делайте зарядку и убегайте от паникеров. Как правильно волноваться перед ЕГЭ 0
08:04
СМИ: Боец алтайского студотряда умер в результате вспышки ОРВИ в Змеиногорске 5
07:47
Июль на западе Алтайского края обещает быть пожароопасным 0
07:32
Специалисты показали, как будет выглядеть человек после 25 лет удаленной работы 6
07:19
Без маски не продадут. Ограничения в Алтайском крае официально стали жестче 25
07:05
В отпуск на машине. Как сэкономить на автомобильном путешествии 0
06:49
Рэпер Джиган признался в том, что он психбольной 7
06:33
Названы главные опасности хронического недосыпания 1
06:16
Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование 4
06:02
Ливни и шквалистый ветер. Погода в Алтайском крае на 10 июля 0
23:52
Такой день. Мощная гроза и массовое отключение света в Барнауле 0
23:30
Жителя Алтайского края осудят за удар по лицу полицейского 0
23:06
Путин заявил, что меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии 3
22:54
В Барнауле после ливня затопило два частных дома 3
22:33
В Алтайском крае осудят главу сельсовета за присваивание зарплаты уволенной работницы 0
22:04
Китайская компания выкупила права на показ "Фиксиков" 3
21:56
Пробка образовалась на выезде из Барнаула из-за ДТП 0
21:36
В Барнауле на трамвайных путях во время ливня повис автомобиль 1
21:14
Голосование по поправкам прошло на высшем демократическом уровне - Путин 6
20:52
Названа причина отключения света в Барнауле во время ливня 0
20:28
Больше разрешили, чем ужесточили. Алтайский оперштаб подвел итоги заседания 4
20:06
Ужесточат, но ослабят. Обновленный ковидный указ в Алтайском крае примут 10 июля 1
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 102 0
19:29
Фотографиями мощной грозы поделились барнаульцы в социальных сетях 1
19:10
Пробка из трамваев образовалась в центре Барнаула 0
18:54
ФНС отсудила у Михаила Ефремова более 100 тысяч рублей из-за джипа 1
18:33
СМИ показали, в каких условиях "хранится" новый реанимобиль в Алтайском крае 6
18:08
Массовое отключение света произошло в Барнауле 4
17:56
Жара и дожди сохранятся в Алтайском крае 0
17:45
Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае 4
17:31
Все депутаты ЛДПР могут сложить полномочия 12
17:20
Почти современное искусство. На Алтае опора ЛЭП пять лет стоит на одной "ноге" 4
17:07
Самый быстрый интернет в стране. "Мегафон" в четвертый раз стал лидером связи 0
16:59
Авиасообщение в России будут открывать в несколько этапов 2
16:44
Алтайский край попал в лидеры по скорости распространения коронавируса в России 26
16:33
Межведомственные рабочие группы будут проверять очаги коронавируса в Алтайском крае 13
16:24
"Мир не рухнул". "Папина дочка" возмутилась реакцией фанатов на роман с Авербухом 4
16:05
Тренер Сергея Шубенкова не верит, что спортсмен может сменить гражданство 8
15:51
"Заходим на пиковые показатели". Министр Попов рассказал о нагрузке на здравоохранение 25
15:40
Барнаульский фотограф смог заснять комету в небе 4
15:29
Четырех школьников удалили с ЕГЭ в Алтайском крае без права пересдачи 28
15:15
Метеорологи рассказали об изменениях климата в ближайшие пять лет 0
15:02
Алтайский край занял шестое место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 21
14:49
Сразу несколько дорог отремонтируют в Затоне 0
14:37
Виктору Томенко разрешили ввести режим ЧС в ряде районов Алтайского края 9
14:23
Спасатели нашли тело восьмилетней девочки, утонувшей в Алтайском крае 3
14:10
Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.