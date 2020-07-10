Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае

Под конец рабочей недели в Алтайском крае разыграются грозы, град и сильный ветер, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение.
Согласно данным синоптиков, 10 июля на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия.
Ожидаются дожди, ливни, грозы и град. Также прогнозируется мощный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 21 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.
При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
При граде рекомендуется держаться дальше от окон и находится в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попаданий в них молний. Двигаясь на машине, лучше припарковать ее у обочины до улучшения погодных условий.
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