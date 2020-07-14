Новорожденная девочка заплакала на своих похоронах

Младенец в Индии заплакал перед церемонией собственных похорон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индийское издание Times of India.
Инцидент случился в штате Раджастан, после того как матери новорожденной отдали ребенка со словами, что он родился мертвым.
Однако уже в день похорон отец девочки услышал ее плач. Он вызвал медиков, но они не смогли помочь ребенку – он скончался.
Родители погибшей малышки винят в ее смерти медиков, которые, по их оценке, ошиблись в том, что девочка мертва.
Акушеры же свою вину отрицают, утверждая, что мать забрала новорожденную, не дождавшись официальной констатации того, что у ребенка наступила смерть.
Ранее amic.ru сообщал о "чудесном воскрешении" жительницы индийского штата Карнатака Малати Чаугули.
Комментарии
В Индии прям беда с патологоанатомами, что ни новость про трупаков так обязательно в Индии то оживут на похоронах, то закопают потом раскопают а он жив, и вот опять!
я тоже, когда заголовок прочитала, тоже подумала, что это про Индию
Эти новости со СПИД инфо походу редактор постоянно качает