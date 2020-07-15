Россиянам предложили платить за найденную в магазинах просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать покупателям, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, который выпишут магазину. Об этом сообщает RT.
Власов напомнил, что штраф за просрочку для магазинов составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а покупатели могут получить моральную компенсацию только через суд и при этом размер ее будет символическим.
Поэтому депутат просит рассмотреть целесообразность разработки нового механизма, при котором человек, выявивший продажу просроченных продуктов, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы.
Таким образом Власов рассчитывает усилить общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей товаров с истекшим сроком годности.
Комментарии
Можно купить товар с нормальным сроком годности, подождать когда выйдет срок, подкинуть и заработать 50% штрафа. Главное на камеру не попасть.
Короче возможность такая есть, значит не примут никогда, так как это поле для мошенничества.
Вот такое и примут