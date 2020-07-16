Празднование 290-летия Барнаула состоится 19 сентября. Как будут отмечать этот день?

Празднование 290-й годовщины со дня образования города Барнаула состоится 19 сентября. Об этом сообщил мэр краевой столицы Вячеслав Франк сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам градоправителя, такое решение приняли с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и регионе. "Необходимо тщательно проработать организацию всех мероприятий, чтобы достойно провести 290-летие родного города", — подчеркнул Вячеслав Франк.
Также стал известен и девиз празднования: "Своим трудом ковали мы Победу".
Как отмечается, в Барнаул на День города вновь прилетает лучшая пилотажная группа Российской Федерации "Стрижи". Известно, что перед праздником группа отрепетирует выступление над акваторией реки Обь в районе речного вокзала.
На площади Сахарова традиционно состоится официальное открытие мероприятия. Здесь жителей города ждут выступления музыкантов и хореографических студий, а также разместится музейно-выставочный ряд.
На улице Мало-Тобольской разместится квартал ремесленников "Город мастеров".
В Нагорном парке оформят прогулочно-экскурсионную зону, а также организуют выставку цветов и продажу сувениров. Кроме того, на лестнице и террасе Нагорного парка состоится забег на 400 и 500 метров среди девушек и юношей.
На набережной Оби выступят коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула и молодежные музыкальные коллективы, а завершится музыкальный праздничный вечер на Набережной в 22:00 молодежным гимном города.
На правом берегу Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники. Там же пройдет выставка военной техники и вооружения, а также образцов военной формы одежды летней, зимней и соответствующей экипировки военнослужащих на фоне различных типов местности.
На площади Советов проведут спортивные мероприятия. В их числе: спортивный праздник "Барнаул спортивный– город чемпионов", Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", Всероссийский день бега "Кросс Нации", соревнования по различным видам спорта. Завершением программы станет турнир по профессиональному боксу "Великий Бой на Великом Алтае".
На площади Советов у Нулевого километра состоится фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем". Свое участие в нем уже подтвердили 16 национально-культурных объединений. Также запланирована выставка, на которой продемонстрируют национальные и культурные традиции, проведение мастер-классов и концерт творческих коллективов национально-культурных объединений.
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, а заключительным событием Дня города станет большой праздничный фейерверк.
Комментарии
Ностальгирую по тем временам, когда на день города звали популярных артистов, а не пилотов. А девиз Своим трудом ковали мы Победу - вообще клиника. По работе бываю на территориях бывших цехов. Раздевалки на 2000 человек, душевые, огромные цеха - заброшено. Такая гордость.