Рецидивист избил пенсионерку из-за тысячи рублей в Алтайском крае

В Тальменском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении мужчину, который избил пожилую женщину и скрылся, спрятавшись под полотенцем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Тальменка вечером 14 июля. Злоумышленник зашел на веранду дома 69-летней местной жительницы и начал требовать у нее деньги.
Та отказалась их отдавать, после чего он стал избивать пенсионерку, а после взял в руки нож и пригрозил ей. Женщина сдалась и отдала ему имеющуюся тысячу рублей, а мужчина, накинув для маскировки полотенце, сбежал с места происшествия.
После получения сообщения о нападении полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 46-летний неоднократно судимый местный житель, который всего несколько дней назад вышел из тюрьмы.
Мужчину заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по факту разбоя.
Комментарии
этот?
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не долго музыка играла, не долго фраер танцевал
Кормим гадов.
Кормим гадов.
Так и дальше будем кормить пока полицейские будут следить за Навальным и подобными людьми, а освободившиеся зэки будут без присмотра.
Про Хабаровск молчок, криминальную хроника фигачат и всё