Старый друг лучше новых двух. Особенно если с ним безопасно, комфортно, красиво и… со скидкой до 35%. Да-да, именно так можно сказать о пансионате "Старые друзья" в Белокурихе. Здесь вас встретят как родных, разместят на любое количество дней и предоставят качественный сервис. А в честь долгожданного открытия дадут скидку.
Если ты приехал на курорт, то, конечно, хочется жить в красивом месте. Пансионат стоит на берегу реки Белокуриха, с обеих сторон горы. Внутренняя территория огорожена высоким каменным забором, так что вы спокойно можете отпустить ребенка на игровую площадку.
На завтрак, обед или ужин вас ждут вкусные блюда, ароматный кофе и молочные коктейли. А жить вы будете в одном из 27 номеров в основном или дополнительном корпусе (с отдельным входом с территории). Выбирайте, что по душе: люкс, "стандарт" первой категории и категории Cabana с внутренней отделкой из натурального дерева. Какой бы ни выбрали, везде есть все для комфортного проживания и, конечно, бесплатный Wi-Fi.
Если вы хотите провести отпуск активно, то в Белокурихе с этим проблем не будет. Тут вам и пешие прогулки, и экскурсии, и летние кафе и рестораны. А если приехали подлечиться, то рядом расположено несколько санаториев ("Алтайский замок", "Беловодье", "Белокуриха", "Радонолечебница").
Сувениры и товары для здоровья с Алтая не придется искать по рынкам, ведь все есть на территории пансионата: мед, пантовая продукция, бальзамы, фитосборы, масла, чаи на основе целебных трав.
В июле на номера в основном корпусе пансионата "Старые Друзья" и в корпусе Cabana действует скидка до 35% (по промокоду: #Белокуриха2020). Успевайте забронировать свой лучший отдых этого лета!
Пансионат "Старые друзья"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 21
Тел.: +7-800-700-5005
E-mail: gornoe-ozero@bk.ru
Сайт
"ВКонтакте"
"Инстаграм"
Комментарии
Не дорого. Сколько.
Цены в студию!
Конячий ценник...
Сначала подняли до небес и дело не пошло. Одни из тех, про кого писали, что задрали после карантина. Теперь даже со скидкой, цена выше конкурентов.
Ужасное расположение. Прям на дороге.
Стоимость решает всё...
клиент будет голосовать рублём