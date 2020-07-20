Алтайский агроном будет поставлять картофель для Lay's

Предприниматель и агроном Андрей Платонов из Первомайского района заключил двухгодичный договор на поставку картофеля для производства чипсов Lay’s, пишет газета "Алтайская нива".
В 2020 году предприниматель посадил семена сортов "ВР-808" и "Ньютон". После сбора урожая картофель увезут на переработку в Подмосковье, однако уже в следующем году завод по производству чипсов Lay's откроют в Новосибирске.
Овощевод подчеркнул, что для достижения такого результата у него ушло семь лет. В течение этого же времени он сотрудничает с другой компанией по производству чипсов и за этот период опробовал на полях более 30 сортов картофеля.
"Требования у производителя чипсов к качеству картофеля очень жесткие. Урожай оценивают по многим параметрам, в том числе замеряют уровень сахаров и крахмала в клубнях. Если сахар, допустим, скачет, то клубни будут темнеть, это скажется на внешнем виде чипсов. Такое недопустимо", – рассказал агроном.
Платонов добавил, что качество картофеля проверяют в мини-лаборатории. По его словам, он уже ел чипсы из собственного картофеля и ему понравилось. "К тому же это интересно, это ведь творческая работа", – отметил предприниматель.
Комментарии
Молодец!
Чипсы наше всё!
После сбора урожая картофель увезут на переработку в Подмосковье
Ну это бред же. Людой адекватный человек понимает, что такой продукт как картошка, который можно вырастить где угодно, не повезут через пол страны.
Поддержим отечественного производителя чипсов компанию Фрито Лей Мануфактуринг, принадлежащая PepsiCo Inc (США)
Год-два назад уже один из АК "поставлял" картофель чипсоделам-дальше разговоров дело не пошло. Вот с годик попоставляет,тогда можно писАть и хлопать от гордости в ладошки.
«Для Новосибирской области, конечно, особенно важна и поддержка местных производителей. Завод планирует закупать сырьё, в том числе, и у наших, новосибирских, производителей картофеля», — приводит пресс-служба слова губернатора региона Андрея Травникова.
Не трудно чуть подумав догадаться, что на транспортировать картошку с Новосибирской области будет дешевле чем с Алтайского края.
20.07.2020 12:31
- гость -
Платонов построит ферму по выращиванию колорадского жука,вывезет его в близлежащие области,жук сожрёт у конкурентов всю "картофелю" и Андрей на коне!
так вот почему ценники на лейс чипсы такие не малые. они картофан через всю страну катают туда сюда. Сказочные дибилы.
вот лучше ему денег дать, чем нытьё про Шубенкова читать