Путин перенес проведение "Бессмертного полка" на 2021 год

Президент России Владимир Путин принял решение перенести проведение акции "Бессмертный полк" на следующий год. Об этом сообщает Regnum.
Глава государства пояснил, что в 2020 году мероприятие нельзя проводить из-за высокой угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Как ранее писал amic.ru, из-за эпидемии коронавируса акцию провели дистанционно. Формат новый, а потому вызвал много вопросов: кто-то 9 мая в указанное время не увидел в строю своего деда, кто-то так и не понял, когда смотреть, а кто-то просто пропустил.
Позднее власти планировали собрать реальный, а не виртуальный бессмертный полк, но эпидемиологическая ситуация этого сделать не позволила. Сначала "Бессмертный полк" перенесли на 26 июля, а затем появилась информация, что его проведут осенью.
Комментарии
Мудрое решение беспокоящегося о здоровье нации президента.Как и предыдущие его указы и решения.
Приехали с Германии ветераны второй мировой в Кёнигсберг посмотреть город в котором раньше жили…
Один другому и говорит…слушай Макс , когда мы его покидали, разрушенных зданий и руин было намного меньше. Дом Канта совсем разрушился. Да и вокзал с гостиницей лучше выглядели….
Приехали с Германии ветераны второй мировой в Кёнигсберг посмотреть город в котором раньше жили…
Один другому и говорит…слушай Макс , когда мы его покидали, разрушенных зданий и руин было намного меньше. Дом Канта совсем разрушился. Да и вокзал с гостиницей лучше выглядели….
Любовь к родине за деньги
в России называют патриотизмом. А любовь к родине без денег - экстремизмом.
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Деды на палочке отменяются
"Твоя задача, как интеллигентного человека – просвещением заниматься. Патриотизм от «патриос». Наследие отцов. Есть родина-мать, женщина, природа, мясо: рожает, кормит, спасает. А патриос – отцы.Думают".Иван Охлобыстин.
Посмотрел фото дома Канта и вокзал Калининграда.Кошмар:всё в руинах...
Не стареют башкой гирманские витераны...
Точнее не взрослеют башкой.Видимо после непроходящей контузии.