Год празднования 75-летия Победы мог поставить очередной рекорд по числу участников "Бессмертного полка". Но из-за эпидемии коронавируса акцию решили провести дистанционно. Формат новый, а потому вызвал много вопросов: кто-то 9 мая в указанное время не увидел в строю своего деда, кто-то так и не понял, когда смотреть, а кто-то просто пропустил. Организаторы акции на пресс-конференции 12 мая в международном пресс-центре "Россия сегодня" ответили на все вопросы и рассказали, сколько еще продлится шествие.
"Все загруженные фото будут показаны в онлайн-трансляции", – заверила она.
Увидеть полк в реальном времени можно на нескольких ресурсах. Это собственно сайт "Бессмертного полка России", сайт "Международного Бессмертного полка", в соцсетях "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".
Организаторы отмечают, что из-за большого количества заявок тайм-коды могут немного сбиваться. Поэтому лучше начинать смотреть шествие на 15 минут раньше или позже, чем заявлено в уведомлении.
И помните: время всегда указано московское. Чтобы увидеть своих героев в полку, жителям Алтайского края нужно прибавлять четыре часа.
Я пропустил свое время, могу где-то посмотреть запись?
Да, вы можете посмотреть запись, сделать скрин экрана или сфотографировать участие в шествии на память. Абсолютно все шествие, начиная с 9 мая, доступно на сайте "Бессмертного полка России". Внизу под видео есть выбор даты и отрезка времени (утро, день, вечер, ночь – каждый по шесть часов). А дальше уже бегунком отматываете на время, которое было указано в уведомлении.
Мне не пришло уведомление, что делать?
Немного подождать. Скорее всего, ваша анкета просто еще не обработана. Вы же помните, что заявок много? Сообщение о времени участия в шествии получат все, заверяют в центральном штабе движения "Бессмертный полк России".
На данный момент из 3 млн заявок со всего мира волонтеры успели обработать только 2 млн, а пуш-сообщений отправили еще меньше, сообщила глава центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Чтобы разместить информацию от всех участников (а один человек мог прислать фото и двух, и трех бабушек или дедушек), потребуется немало времени – каждая фотография и каждое описание проходит несколько этапов модерации. И пока разослали около 600 тысяч пуш-сообщений.
Проверку анкет ведут более четырех тысяч человек: волонтеры, историки, сотрудники музеев. Рекордсменом по обработке заявок стал учитель из Новороссийска Виктор Пронкин – он обработал более 26,5 тысячи сообщений от желающих принять участие в акции.
А все ли заявки прошли регистрацию?
Нет, не все. Волонтеры заблокировали более 300 тысяч анкет. Но если вы загрузили на сайт реальную фотографию своего фронтовика или тыловика, указали именно его данные, то вам не о чем беспокоиться.
Модераторы удаляют анкеты в двух случаях. Во-первых, дублирующиеся. Когда один человек отправил одну и ту же заявку через разные ресурсы: и через "Одноклассники", и "ВКонтакте", и на сайт "Бессмертного полка России".
Во-вторых, если человек попытался насмеяться над акцией или саботировать ее.
"Было много пользователей, которые вместо портретов своих родных героев загружали либо героев мультфильмов, либо, что самое ужасное и самое возмутительное, портреты нацистских офицеров, СС, идеологов и вождей нацистской Германии", – рассказала Амельченкова.
Вот им действительно стоит переживать. По словам руководителя исполкома "Бессмертного полка России" Артема Хуторского, организаторы зафиксировали все IP-адреса этих людей и передадут их в Следком.
У меня все равно остались вопросы, куда обращаться?
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Комментарии
Чтобы увидеть своих героев в полку, жителям Алтайского края надо прибавить четыре часа... Не прибавить , а отнять нужно четыре часа. Поправьте в тексте.
Если бы в онлайн полку показывали только фото героев, как на шествии несут, а не родственников (зачем вообще не пойму) то парад прошёл бы быстрее и шансов увидеть своего героя было бы больше!!! А то половина эфира была занята чужими лицами, а то и пустыми рамками