Застройщиков обяжут высчитывать реальный срок службы жилых домов

Застройщиков могут обязать высчитывать реальный срок службы жилых домов и извещать о нем потенциальных покупателей. С подобной инициативой в Минстрой обратился Союз потребителей России, сообщают "Известия".
В организации отметили, что по действующим нормативам время эксплуатации современного жилья составляет не менее 50 лет, однако потребителям необходимо знать реальные сроки эксплуатации строений. Это поможет понять, как долго можно прожить в доме, до того как он станет аварийным.
"Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до его покупки, а не тогда, когда он подошел к концу", – отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.
При этом, по мнению опрошенных застройщиков, это не станет проблемой, поскольку реальный срок эксплуатации современных зданий начинается от 75 лет.
Комментарии
лет 10 от силы. то качество, что щас....это ужас. это вам не сталинские хрущевки....
Всё это снесут в течении 50 лет. Не потому что износится а потому что уже сейчас это всё устарело на 40 лет.
Глупая инициатива. От многих факторов зависит, от эксплуатации и ухода. А так, да, человек платит всю жизнь ипотеку а на старости лет оно в аварийном- смешно.
21.07.2020 08:50
krash
"это вам не сталинские хрущевки...."
Это какой-то позор! Хрущевки, если что строились при Хрущеве, за что собственно и получили название. При Сталине строились дома, которые получили в народе название Сталинки. Ну а сталинские хрущевки - это сильно. Лишь бы ляпнуть как говориться.
У вас, батенька, словесное недержание?
21.07.2020 08:50
krash
это вам не сталинские хрущевки....
Краш И ный- это как?
И не ленинские брежневки...
Гость 09:07 гостю 09:07
Специалист по титькам на лавры аборигена замахнулся)) Жги крашик, жги