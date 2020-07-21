В Алтайском крае увеличилось количество лесных пожаров

В Алтайском крае за год произошло 9 тысяч возгораний. Это на 3,5% меньше, чем в 2019 году. Однако число лесных пожаров увеличилось. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. По его словам, в 84% случаев воспламенение происходит из-за неосторожного обращения с огнем.
"На территории региона фиксируем ряд серьезных возгораний. А в целом число пожаров за год составило чуть больше 9 тысяч. Вместе с тем мы наблюдаем снижение количество пожаров по сравнению прошлым годом на 3,5%, а количество погибших сократилось на 18%", – рассказал Макаров.
По его словам, основная часть возгораний произошла на открытых площадках (землях сельхозугодий, лесах и прочих), почти 19% – в жилых домах и несколько серьезных пожаров произошло в производственных зданиях.
В частности, за последнее время случилось два таких пожара. Один – в Рубцовске, на деревообрабатывающем комбинате. Там загорелись стружки и опилки, площадь возгорания составила более 800 кв. метров. Для тушения даже пришлось привлекать пожарный поезд. Второй случай – на территории бывшей спичечной фабрики.
Лесных пожаров в этом году больше, чем в прошлом. За полгода в Алтайском крае зарегистрировали 301 пожар. По словам Макарова, увеличилось не только их количество, но и площадь. Причем 293 возгорания возникли в лесном массиве, а вот в остальных случаях часть перешла с сельхозземель или даже с железной дороги.
В среднем в день в Алтайском крае МЧС фиксирует от 50 до 80 пожаров. Как отметил Макаров, пожарная обстановка в регионе становится сложной. В ряде районов, в основном по востоку края, ввели противопожарный режим.
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