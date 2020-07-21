В Бийске полицейские изъяли почти полкилограмма растительных наркотиков

Сотрудники отдела полиции "Восточный" задержали 43-летнего мужчину. На своем балконе бийчанин хранил два пакета с веществом растительного происхождения.
Экспертиза показала, что в изъятых пакетах находилось растительное наркотическое вещество общей массой 478 граммов. Мужчина пояснил, что собирал все это для себя и не собирался никому продавать.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в крупном размере". Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.
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