Запад обвинил Россию в попытках переписать историю

Главы внешнеполитических ведомств США, Литвы, Латвии и Эстонии обвинили Россию в попытках переписать историю. Совместное обращение опубликовано в Twitter министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.
Дипломат подчеркнул, что между Таллином и Вашингтоном налажены отличные отношения, в то время как Москва "продолжает систематические попытки извратить" исторические события, в том числе присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к СССР.
"Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году", – говорится в заявлении.
Помимо этого, представители стран Балтии похвалили "вклад США в оборону Европы", отметив, что он важен для сдерживания вероятного противника.
Комментарии
в нашей стране что хотят то и воротят
23.07.2020 14:37
- гость -
Что за страна?
вы думаете я с сша, литвы и латвии тут пишу?
Тут уже не отмыться, хоть за переписывайся.
Трудно не согласиться, если самое высокое руководство страны регулярно занимается этим. Что стоит только одно укрытие мавзолея на парадах
Один литовец переплыл в сша через океан,выедал лица у американцев,вспарывал животы,поджаривал их мозги и угощал других,всячески измывался над тамошними полицейскими.И всё это под тихую спокойную музыку.А дипломат:"У нас налажены отличные отношения".Куда мир катится...
Бедные эстонцы литовцы и латвийцы. Жили при ссср как коты с маслом. И все им хреново
Не запад, а страны прибалтики
В Прибалтике существовали заводы,продукция которых расходилась по всему Советскому Союзу.Это же сколько десятков миллионов человек ею пользовались.
Зато в настоящее время построены резервуары для поставки СПГ из самой Америки, потрясающее достижение ))))
И сейчас Россия уже не доминирует на прибалтийском газовом рынке ))
Литва может и была государством, а вот Эстонии и Латвии до 1918 года не было,как и Украины, так что пускай не звездят
Зато щас им прям замечательно. Заводов советских ныне нет, населения стремительно покидает эти три страны. Вечером в центре Таллина народ вообще не видно. Молодцы, еще чуть чуть и там вообще никого не будет.
еще чуть чуть и там вообще никого не будет
невелика бедапячаль
Когда в некоторых странах социализм сменился капитализмом,мировые капиталистические акулы навели "порядок" в бывших социалистических странах,остановив в них развитие промышленности и подчинив интересам транснациональных компаний.
Чем больше мы реагируем на тявканье прибалтийских шавок, тем больше он будут тявкать.