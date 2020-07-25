Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.
Об окончании поисков рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".
"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", — говорится в сообщении.
Мужчина пропал в среду, когда отправился за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. Позже корзину с вещами олимпийского чемпиона обнаружили на берегу реки и на поиски тела направили группу водолазов. Причина смерти Иваницкого не сообщается.
После окончания карьеры Александр Иваницкий стал работать спортивным журналистом и долгое время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР.
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Переплывал реку,что-то случилось,утонул...82 года.