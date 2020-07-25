Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца

Житель Алтайского края попытался угнать Lexus LX 570 в Новосибирской области. Владельца иномарки не было в городе, а угонщика задержали двое его сыновей, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Мужчины выглянули в окно и увидели, что в салоне авто сидит неизвестный. Они выбежали на улицу, задержали злоумышленника и передали его полицейским.
В отделении полиции было установлено, что задержанный – 38-летний житель Алтайского края, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. У него изъяли два сканера, провода, сумку с инструментами.
Возбуждено уголовное дело.
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