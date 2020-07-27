Дожди, грозы и туман. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 июля

В понедельник, 27 июля, жителей Алтайского края ждет дождливый день и туманное утро, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, в крае температура воздуха составит от +22°С до +27°С. В отдельных районах ожидаются дожди и грозы, а утром – туман. Ветер южный с переходом в северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +22°С... +24°С. Во второй половине дня дождь, возможно гроза. Как и в целом по региону, утром местами туман. Ветер южный с переходом в северный, 4-9 м/с.
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