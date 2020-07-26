"Не хуже других". Томенко оценил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае

Глава Алтайского края Виктор Томенко во время выездного совещания в Бийске рассказал об обстановке с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
В ответ на вопрос коллектива Бийского драматического театра о том, когда можно будет возобновить спектакли для зрителей, губернатор рассказал, что эпидемиологическая ситуация этого пока не позволяет.
"Пока мы, к сожалению, не можем прогнозировать, когда именно подойдем к этапу возвращения к работе в обычных условиях, в том числе к работе театров и других учреждений культуры со зрителями", — уточнил Томенко.
При этом, по его словам, Алтайский край справляется с возникающими из-за коронавируса трудностями не хуже, чем другие регионы.
"Мы справляемся с этим не хуже всех других сибирских регионов и территорий России, — заявил глава региона. — Мы готовы развернуть дополнительные койки в медучреждениях, если это потребуется. Пока такой необходимости нет".
Он затронул и тему всплеска заболеваемости, которая произошла после первого этапа снятия ограничений. По оценке губернатора, это подтверждает преждевременность перехода к следующим послаблениям в настоящее время.
"Я уверен, что, если продолжим действовать в таком ключе, мы придем к нормальным результатам и сможем выйти на новый этап снятия ограничений, — заключил Томенко. — Хотя нужно понимать, что маски с нами будут еще долго".
Как ранее писал amic.ru, Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае.
Согласно обновленному тексту документа, жители Алтайского края в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 22 августа.
Работающим пенсионерам этой возрастной категории выдадут листки временной нетрудоспособности.
Чтобы продлит больничный лист, следует сообщить об этом работодателю. Начальник передаст данные в Фонд социального страхования (ФСС), где их рассмотрят и отправят в поликлинику.
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