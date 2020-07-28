Еще одна компания Михаила Галустяна обанкротилась

У комика Михаила Галустяна обанкротилась компания "Вайзерлайф", которая занималась разработкой мобильных приложений для смартфонов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Фирма зарегистрирована в 2019 году и должна была работать над программой с дополненной реальностью, однако так ничего и не выпустила. По данным канала, в прошлом году Галустян представил приложение, но создала его совсем другая компания.
Как ранее сообщил amic.ru, совместная компания Галустяна и Александра Реввы "Эйс Гейминг", торговавшая скинами для оружия в популярной игре Counter Strike: Global Offensive, ранее закрылась с убытками почти 2,5 миллиона рублей.
Комментарии
Виртуальная жизнь у игрунов, да и обычное кино на телефоне просто "фу".