Алтайский сельчанин угнал служебную машину, устроил ДТП и сбежал

28-летний житель райцентра Залесовского района угнал служебный автомобиль УАЗ, принадлежащий коммунальной организации, в которой мужчина работал слесарем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"По предварительным данным, накануне ночью слесарь одной из коммунальных организаций Залесовского района пришел к себе на работу, где имеющимися у него ключами открыл гараж и угнал из него автомобиль УАЗ, – уточнили в полиции. – Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания".
Об угоне стало известно благодаря неосторожному вождению местного жителя. По пути он протаранил припаркованный мотоцикл, но не остановился и скрылся с места ДТП.
Владелец поврежденного транспорта сразу обратился в полицию. Виновника аварии задержали сотрудники ГИБДД.
Выяснилось, что мужчину ранее лишили права управления транспортом за езду в нетрезвом виде. Теперь ему предстоит ответить еще по двум административным правонарушениям: за управление автомобилем без прав и оставление места ДТП.
Кроме того, сельчанин может стать фигурантом уголовного дела. Санкции статьи за угон предусматривают до пяти лет лишения свободы.
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