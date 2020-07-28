Жильцы ряда домов в Барнауле получили горячую воду

Подачу горячей воды возобновили в 43 домах в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе СГК.
"Смонтировали компенсатор и начали подачу горячей воды в 43 домах по улицам Попова, Кавалерийская, Монтажников и Веры Кащеевой", – сказано в сообщении.
Напомним, что адреса и сроки отключения горячей воды в Барнауле всегда можно посмотреть на интерактивной карте СГК.
Как писал amic.ru, с 13 июля по 3 августа специалисты компании проводят гидравлические испытания и ремонт теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Под проверку на прочность попадает 970 километров трубопровода. После завершения испытаний специалисты займутся устранением повреждений и проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях контура.
Комментарии
970 Км, ничего не попутали?