Артистов и чиновников наградят за работу на голосовании по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин наградит граждан за участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, пишет РБК со ссылкой на источники.
По имеющейся информации, в Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот. В них войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", ОНФ и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также блогеры и артисты.
При этом последних наградят за информирование о голосовании и работу во время пандемии. "Многие работали в этот период на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции", – сообщил источник.
Когда состоится церемония награждения, неизвестно. Источники отметили, что на составление списков, подписание документов и подготовку процедуры уйдет несколько месяцев.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года.
Комментарии
какой стыд
Срамота то какая.
А кроме Орденов Обнуления денежные премии будут?
Как обидно, а сетевых дерьмомётов за работу против никто не награждает... Или награждают?
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
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Брехня всё это.РБК со своими источниками.
По 33 серебряника кинут им
А Терешковой Героя России?
никак киндер дважды героем станет)))
Когда уже этот фарс закончится? в конце-концов, по тихой бы наградили и всё... зачем в людях ещё большую ненависть и злобу разжигать?...
по тихой бы наградили и всё
Так тогда весь смысл наград теряется.
Противно...
Смысл этих наград в том, что эти "малоимущие" прибавку к пенсиям будут получать и неплохую, а так же скидки по ЖКХ и т.д.....Когда ж нажрутся то они!?
Кол им в трещину, пока сверху не вылезет.
Старцева и Ворогушину бы им на это награждение.
рбк врёт как дышит.Тому кто работал на избирательных участках деньги уже давно выплатили.
ээтого клеща сенатора точно наградят, который вещал , что поправки все вымучены народом