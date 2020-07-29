Аккаунт в поддержку экс-боксера Михаила Старцева появился в Instagram

В социальной сети Instagram появился аккаунт в поддержку Михаила Старцева, задержанного после драки на Старом базаре. Авторы предлагают свидетелям происшествия писать в директ свои истории.
"Не судите, да не судимы будете", – написано на фотографии профиля.
В ленте выставлены скриншоты с угрозами, которые якобы поступают Лилии Ворогушиной, а также история, рассказанная словами женщины.
В комментариях под публикациями нашлись барнаульцы, которые встали на сторону Старцева: "Дай Бог вам сил это пережить, мы с вами", "Миша, Лиля, держитесь". Но большая часть комментариев носит негативный характер и отсылает на аккаунт жены погибшего Павла Рохлова.
Похороны Павла прошли в Барнауле в среду, 29 июля.
Комментарии
Правда одна - она видна на видео. и этот УБИЙЦА должен сидеть. и статья не за непреднамеренное а намеренное, ибо он замешкался, прицелился и всек, желая гарантированно вырубить. это видно.
А угрозы и прочее...это мелочи он убил ОТЦА ТРЕХ ДЕТЕЙ.
Авторы страницы хотят рассказать свою правду о конфликте возле Старого базара в Барнауле
Что значит - свою правду? Свою версию? А правда она одна. И видео есть, к счастью для одних и к несчастью для других.
предлагаю массово нажать жалобу на блокировку. мажорики пытаются оправдаться. должны сесть. Пусть хоть какая правда ОН НАМРЕННО УБИЛ. и всё. Значит должен сидеть. иной правды быть не должно. Склько бы бабла не вкинули на адвокатишек. На видео все видно. А их показания противоречат даже видео. Бабенку с купленным титулом тоже привлечь.
черти дырявые, такие же как и этот петух
Дык у каждого из сторон своя правда! Чего хотят добиться? Один хрен, как суд постановит, так и будет. Бодаться надо в суде, а не в аккаунтах!
"Не судите, да не судимы будете"
не бей со спины как крыса да не убит будешь
Походу и впрям у якобы спортсменов с головой не але, какой поддержки онм ожидают, еще больше дерьма на свою голову выпросили, там и адвокат идиот оправдательные версии хотя бы с видосом сравнил, похороны прошли сто пудов поторопилась вдова, сейчас разведут что умер от удара об асфальт а не от кулака, а это разные статьи и совершенно разные сроки, тужились с оглаской а выходит цырк
Человека ЗАВАЛИЛИ и ГРУППЫ СОЗДАЮТ В ПОДДЕРЖКУ !!! СТРАНА ДУРАКОВ КАК БЫЛА ТАК И ЕСТЬ !!!
в группу зайдите там прям лучшие люди города.
Один из подписчиков
Секс шоп Бийск Доставка по...
Н-да.
на фото трезвый адекватный интеллигент, не иначе.
мухи не обидит.
Создавайте что угодно- ОН СЯДЕТ!!!!
Кстати, ценители правды, авторы аккаунта, а че комменты то закрыли? реальная правда глаза режет вашей версии? ) ) ) )
Это должно было произойти рано или поздно( у него было много таких случаев раньше. Бил всегда до последнего....
Согласен, удар был, целенаправленый удар, причем сзади, подло. Никакой неосторожности быть не может в принципе. Он хотел ударить и ударил. В результате удара человек погиб. Должен ответить по полной.
Какое интелегентное, умное лицо
Старцева из без этого случая не мешало бы посадить на долгий срок. Но видимо Господь выбрал такой путь.
Он ее оттолкнул, а не ударил в лицо, это видно отчетливо, а то что девушка упала - так ноги заплелись.
Кто бы сомневался . Сейчас дружки такой вой поднимут какие эти …….. белые и пушистые . И брошенка туда же присоединилась , боится без алиментов остаться ?
Я уже предлагал список неподсудных:
1.Артисты (с их "тонкой" душой)
2.Спортсмены (не менее "утончённые"
3.
есть мнение, что у старцева с головой не в порядке давно было.
останавливал только кулак
и подругу себе подобрал соответствующую.
Малотобольская была и останется такой, хоть кластером её назови, хоть проспектом((( Карлин просто не в курсе был, где что в Барнауле и как, там свои расчёты((( Не понятно, почему на этом кластере нет специального поста полиции, в советское время он был, хотя милицейских было намного меньше..... До такого конфликта они не должны были довести(((( А теперь как есть, спиной не поворачивайся((((
А вот вопрос: какая польза от спортсменов?
По-моему никакой.... Вот нет олимпиады, поотменяли чемпионаты... Кому то, кроме спортсменов, от этого хуже стало???
куда лезите умники?!
правильно прозвучало - сколько не создавайте аккаунты, комментарии, все решит суд.
а ещё такая мысль - сядет (это точно), и потом выйдет от туда добрый, перевоспитанный и будет всем, кто его гнобил за то что он трезвый за свою подругу заступился, - кланяться и улыбаться...
большой шум вокруг этой нелепой истории это приманка для СМИ что бы заработать
29.07.2020 16:30
- гость -
Он заступился за "девушку", которая скромно пинала лежащего человека, а тут подлетел сволочь-потерпевший и ударил её, чтобы прекратила. Конечно, такую обиду, как лишение ввозможности попинать лежачего, прощать нельзя.
А "большой шум" это предупреждение другим подобным, что прошли времена, когда федерация отмажет, друзья помогут. Уж если Мамаева с Кокориным закрыли, то тут уже не открутится.
29.07.2020 16:30
- гость -
Видно спортсмена по полёту.
Каждый любитель помахать кулаками вне ринга, должен чётко понимать, что это заснимут, выложат, и что он гарантированно сядет, даже если не убьёт.
Я никого из данных людей не знаю, и честно за справедливость. Еще до того как появился аккаунт в защиту спортсменов, было понятно сразу, что на ситуацию нужно смотреть с двух сторон ! С ДВУХ-большими буквами. И считаю что жена погибшего, как минимум вела и ведет себя неадекватно! Села в состоянии алкогольного опьянения за руль и начала давить людей? Она второй Ефремов??Видео смотрите внимательно, и разберитесь кто и где! Многие начинают сторочить неглядя. Павел был убит одним ударом, его никто не добивал. Ударили его после того как он ударил Лилию...она реально отлетела. Мужик бьет девушку????? потом прилетает ему.
все говорят о пьяной жене Павла за рулем, а можно ссылку на видео где она это делает
Лилькина братва приползла.
не знаю , вдова может и орала, как потерпевшая, но она и есть потерпевшая,
на ее глазах убили родного человека.
да и задавить она никого не задавила, даже лилю вашу.
а следовало бы.
29.07.2020 16:56
- гость -
я тоже никого из этих людей не знаю.
но вижу по фотографии
мое мнение:
погибший- приятный мужчина, образованный и адекватный.
подследственный- бывший боксерик, без царя в голове и мозгов.
чемпионка мира-обычная хабалка, задирающая ноги, не отягащена интеллектом
вдова-обычная селянка, простая и доверчивая.
Потрудитесь и найдите аккаут вдовы, потом делайте выводы. Спортсмен так или иначе сядет, Павла никто не вернёт. Но разбирается пусть не народный суд, а органы. Никто из нас не был свидетелем, но выводы сделал, и каждый свои. Главный вывод не бухать и не искать на свою ж... Приключений. Алкоголь зло!