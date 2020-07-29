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Аккаунт в поддержку экс-боксера Михаила Старцева появился в Instagram

, ИА "Амител"
Авторы страницы хотят рассказать свою правду о конфликте возле Старого базара в Барнауле

В социальной сети Instagram появился аккаунт в поддержку Михаила Старцева, задержанного после драки на Старом базаре. Авторы предлагают свидетелям происшествия писать в директ свои истории.

"Не судите, да не судимы будете", – написано на фотографии профиля. 

В ленте выставлены скриншоты с угрозами, которые якобы поступают Лилии Ворогушиной, а также история, рассказанная словами женщины. 

В комментариях под публикациями нашлись барнаульцы, которые встали на сторону Старцева: "Дай Бог вам сил это пережить, мы с вами", "Миша, Лиля, держитесь". Но большая часть комментариев носит негативный характер и отсылает на аккаунт жены погибшего Павла Рохлова. 

Похороны Павла прошли в Барнауле в среду, 29 июля. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.07.2020 15:08
krash

Правда одна - она видна на видео. и этот УБИЙЦА должен сидеть. и статья не за непреднамеренное а намеренное, ибо он замешкался, прицелился и всек, желая гарантированно вырубить. это видно.

А угрозы и прочее...это мелочи он убил ОТЦА ТРЕХ ДЕТЕЙ.

29.07.2020 15:09
- гость -

Авторы страницы хотят рассказать свою правду о конфликте возле Старого базара в Барнауле

Что значит - свою правду? Свою версию? А правда она одна. И видео есть, к счастью для одних и к несчастью для других.

29.07.2020 15:12
krash

предлагаю массово нажать жалобу на блокировку. мажорики пытаются оправдаться. должны сесть. Пусть хоть какая правда ОН НАМРЕННО УБИЛ. и всё. Значит должен сидеть. иной правды быть не должно. Склько бы бабла не вкинули на адвокатишек. На видео все видно. А их показания противоречат даже видео. Бабенку с купленным титулом тоже привлечь.

29.07.2020 15:12
- гость -

черти дырявые, такие же как и этот петух

29.07.2020 15:15
Mestnyi122

Дык у каждого из сторон своя правда! Чего хотят добиться? Один хрен, как суд постановит, так и будет. Бодаться надо в суде, а не в аккаунтах!

29.07.2020 15:21
- гость -

"Не судите, да не судимы будете"
не бей со спины как крыса да не убит будешь

29.07.2020 15:22
- гость -

Походу и впрям у якобы спортсменов с головой не але, какой поддержки онм ожидают, еще больше дерьма на свою голову выпросили, там и адвокат идиот оправдательные версии хотя бы с видосом сравнил, похороны прошли сто пудов поторопилась вдова, сейчас разведут что умер от удара об асфальт а не от кулака, а это разные статьи и совершенно разные сроки, тужились с оглаской а выходит цырк

29.07.2020 15:24
ЯЛЕГЕНДА

Человека ЗАВАЛИЛИ и ГРУППЫ СОЗДАЮТ В ПОДДЕРЖКУ !!! СТРАНА ДУРАКОВ КАК БЫЛА ТАК И ЕСТЬ !!!

29.07.2020 15:26
- гость -

в группу зайдите там прям лучшие люди города.

29.07.2020 15:30
- гость -

Один из подписчиков
Секс шоп Бии&#774;ск Доставка по...
Н-да.

29.07.2020 15:35
- гость -

на фото трезвый адекватный интеллигент, не иначе.
мухи не обидит.

29.07.2020 15:38
- гость -

Создавайте что угодно- ОН СЯДЕТ!!!!

29.07.2020 15:40
krash

Кстати, ценители правды, авторы аккаунта, а че комменты то закрыли? реальная правда глаза режет вашей версии? ) ) ) )

29.07.2020 15:43
Гость

Это должно было произойти рано или поздно( у него было много таких случаев раньше. Бил всегда до последнего....

29.07.2020 15:44
Жоржик

Согласен, удар был, целенаправленый удар, причем сзади, подло. Никакой неосторожности быть не может в принципе. Он хотел ударить и ударил. В результате удара человек погиб. Должен ответить по полной.

29.07.2020 15:46
- гость -

Какое интелегентное, умное лицо

29.07.2020 15:55
- гость -

Старцева из без этого случая не мешало бы посадить на долгий срок. Но видимо Господь выбрал такой путь.

29.07.2020 15:57
Гость

Он ее оттолкнул, а не ударил в лицо, это видно отчетливо, а то что девушка упала - так ноги заплелись.

29.07.2020 16:02
гость

Кто бы сомневался . Сейчас дружки такой вой поднимут какие эти …….. белые и пушистые . И брошенка туда же присоединилась , боится без алиментов остаться ?

29.07.2020 16:05
Потёмкин

Я уже предлагал список неподсудных:
1.Артисты (с их "тонкой" душой)
2.Спортсмены (не менее "утончённые"
3.

29.07.2020 16:06
- гость -

есть мнение, что у старцева с головой не в порядке давно было.
останавливал только кулак
и подругу себе подобрал соответствующую.

29.07.2020 16:25
Чуловек

Малотобольская была и останется такой, хоть кластером её назови, хоть проспектом((( Карлин просто не в курсе был, где что в Барнауле и как, там свои расчёты((( Не понятно, почему на этом кластере нет специального поста полиции, в советское время он был, хотя милицейских было намного меньше..... До такого конфликта они не должны были довести(((( А теперь как есть, спиной не поворачивайся((((

29.07.2020 16:27
Агрессивная Реальность

А вот вопрос: какая польза от спортсменов?
По-моему никакой.... Вот нет олимпиады, поотменяли чемпионаты... Кому то, кроме спортсменов, от этого хуже стало???

29.07.2020 16:30
- гость -

куда лезите умники?!
правильно прозвучало - сколько не создавайте аккаунты, комментарии, все решит суд.
а ещё такая мысль - сядет (это точно), и потом выйдет от туда добрый, перевоспитанный и будет всем, кто его гнобил за то что он трезвый за свою подругу заступился, - кланяться и улыбаться...
большой шум вокруг этой нелепой истории это приманка для СМИ что бы заработать

29.07.2020 16:38
- гость -

29.07.2020 16:30
- гость -
Он заступился за "девушку", которая скромно пинала лежащего человека, а тут подлетел сволочь-потерпевший и ударил её, чтобы прекратила. Конечно, такую обиду, как лишение ввозможности попинать лежачего, прощать нельзя.
А "большой шум" это предупреждение другим подобным, что прошли времена, когда федерация отмажет, друзья помогут. Уж если Мамаева с Кокориным закрыли, то тут уже не открутится.

29.07.2020 16:39
Гость

29.07.2020 16:30
- гость -
Видно спортсмена по полёту.

29.07.2020 16:48
- гость -

Каждый любитель помахать кулаками вне ринга, должен чётко понимать, что это заснимут, выложат, и что он гарантированно сядет, даже если не убьёт.

29.07.2020 16:56
- гость -

Я никого из данных людей не знаю, и честно за справедливость. Еще до того как появился аккаунт в защиту спортсменов, было понятно сразу, что на ситуацию нужно смотреть с двух сторон ! С ДВУХ-большими буквами. И считаю что жена погибшего, как минимум вела и ведет себя неадекватно! Села в состоянии алкогольного опьянения за руль и начала давить людей? Она второй Ефремов??Видео смотрите внимательно, и разберитесь кто и где! Многие начинают сторочить неглядя. Павел был убит одним ударом, его никто не добивал. Ударили его после того как он ударил Лилию...она реально отлетела. Мужик бьет девушку????? потом прилетает ему.

29.07.2020 17:00
гость

все говорят о пьяной жене Павла за рулем, а можно ссылку на видео где она это делает

29.07.2020 17:01
- гость -

Лилькина братва приползла.

29.07.2020 17:03
- гость -

не знаю , вдова может и орала, как потерпевшая, но она и есть потерпевшая,
на ее глазах убили родного человека.
да и задавить она никого не задавила, даже лилю вашу.
а следовало бы.

29.07.2020 17:08
- гость -

29.07.2020 16:56
- гость -

я тоже никого из этих людей не знаю.
но вижу по фотографии
мое мнение:
погибший- приятный мужчина, образованный и адекватный.
подследственный- бывший боксерик, без царя в голове и мозгов.
чемпионка мира-обычная хабалка, задирающая ноги, не отягащена интеллектом
вдова-обычная селянка, простая и доверчивая.

29.07.2020 17:24
Гость

Потрудитесь и найдите аккаут вдовы, потом делайте выводы. Спортсмен так или иначе сядет, Павла никто не вернёт. Но разбирается пусть не народный суд, а органы. Никто из нас не был свидетелем, но выводы сделал, и каждый свои. Главный вывод не бухать и не искать на свою ж... Приключений. Алкоголь зло!

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