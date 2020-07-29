Житель Барнаула забыл полмиллиона рублей в продуктовой тележке одного из магазинов, сообщает "Комсомольская правда".
В злосчастный день Алексей Маничев продал свой автомобиль и с деньгами заехал в магазин. Однако во время покупок он неосторожно положил бумажник на дно тележки.
"Обычно он всегда бумажник кладет в пакет. А здесь положил сначала кошелек в тележку, а сверху пакеты из "Ашана", – рассказывает жена барнаульца Марина.
В итоге, загружая пакеты в машину, горожанин забыл о своем кошельке и уехал домой. По словам супруги, сказаться могли накопленная усталость и стресс.
Вместе с деньгами в кошельке остались паспорт, загранник и водительские права, так что найти хозяина не составило бы труда. Однако ни полиция, ни объявления в местных группах не смогли помочь. Кроме того, камеры видеонаблюдения до места стоянки автомобиля не достают.
Документы восстановить уже удалось, но потерянную сумму все же придется зарабатывать вновь.
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