Барнаульский таксист обворовал автомобиль местного жителя

Барнаульский таксист похитил из автомобиля местного жителя имущество на шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"42-летний потерпевший рассказал, что ранним утром услышал сработавшую сигнализацию и, спустившись на улицу, обнаружил пропажу имущества из своего автомобиля. Злоумышленники похитили туристическую палатку, задний дворник, компрессор и спойлер багажника общей стоимостью 6 000 рублей", – говорится в сообщении.
Во время розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Барнаула, работающий таксистом в одном из местных сервисов. Похищенное имущество изъяли дома у злоумышленника.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии