Россияне стали реже покупать препараты для похудения

Россияне стали чаще худеть сами и реже покупать средства для снижения веса. Объемы продаж БАДов и лекарственных средств уменьшаются уже на протяжении нескольких месяцев, пишет RT.
Популярность различных препаратов по сравнению с прошлым годом начала снижаться еще в апреле. Тогда падение составило 7%, а в мае – уже 12%. В июне-июле этот показатель составил 3,5%.
По данным на начало июня, цена за одну упаковку средства для похудения составляла в среднем 908 рублей, что на 17% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Эксперты отмечают, что во время изоляции люди стали чаще худеть сами и потеряли необходимость в дополнительных препаратах.
Комментарии
Неужели еще кто-то верит в волшебные таблетки? Только ПП. И это должно стать образом жизни.