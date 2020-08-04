Семьи алтайских призывников, служащих в Президентском полку, получили благодарность

Семьи 28 уроженцев Алтайского края, которые проходят службу в Президентском полку, получили благодарственные письма, сообщает пресс-центр мэрии.
Награды "за отличное воспитание своих сыновей" распорядилось вручить командование части Президентского полка Московского Кремля ФСО РФ. В награждении участвовал председатель городского комитета по делам молодежи Владимир Гудков.
Ежегодно с 2008 года в ряды Президентского полка вступают юноши из Алтайского края, которые за безупречную службу удостаиваются высоких наград и почестей.
Напомним, что 2 августа в честь 90-летия Воздушно-десантных войск в Барнауле прошло торжественное вручение медалей и почетных грамот ветеранам-десантникам.
Комментарии
Если высветится вся неприглядная история нашего Царя, благодарности заберут?