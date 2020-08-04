ЛДПР собирается выдвигать Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что партия намерена выдвинуть врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборы главы региона в 2021 году, если бывший губернатор Сергей Фургал будет приговорен к реальному сроку. Об этом пишет РИА "Новости".
"Да, будем выдвигать Дегтярева в следующем году, если Фургал будет приговорен к лишению свободы", – сказал Жириновский.
При этом он добавил, что партия продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Хабаровского края.
Напомним, что Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Временным исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.
Комментарии
ЛДПР выдвинет Дегтярева, а Хабаровский край его задвинет, т.к. народ Хабаровска его даже в качестве "врио" не желает видеть!
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