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ЛДПР собирается выдвигать Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края

, ИА "Амител"
Голосование должно состояться в 2021 году
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что партия намерена выдвинуть врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборы главы региона в 2021 году, если бывший губернатор Сергей Фургал будет приговорен к реальному сроку. Об этом пишет РИА "Новости".

"Да, будем выдвигать Дегтярева в следующем году, если Фургал будет приговорен к лишению свободы", – сказал Жириновский. 

При этом он добавил, что партия продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Хабаровского края. 

Напомним, что Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Временным исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.08.2020 12:08
- гость -

ЛДПР выдвинет Дегтярева, а Хабаровский край его задвинет, т.к. народ Хабаровска его даже в качестве "врио" не желает видеть!

4.08.2020 12:18
- гость -

На фото самый главный клоун

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