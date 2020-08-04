Белоруссия объявила о военных сборах на границе с Россией

Официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны. Учения в пограничной с Россией зоне начнутся с 11 августа, пишет ТАСС.
"Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах – это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно... Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", – цитирует ее издание.
Гаврусик подчеркнула, что военнообязанные в Белоруссии постоянно призываются на военные сборы разной продолжительности в течение всего года. Призыву подлежат мужчины до 35 лет.
Комментарии
Хоть бы не напали
На границе с Россией безопаснее. На границе с НАТО боевые геи.
Это, типа, чтобы на них не напали
колхозник не в те игры играет.
интересно, свои его сожрут тихо или как соседи, с шумом?
Батька сейчас в прямом эфире речь толкает.
Это, типа, чтобы на них не напали
это типа чтоб быстрее сдаться))
технарь 16:05
ихтамнет
16:05
технарь
А не бахнуть ли нам по Баварскому, братишка?
молодцы! за это дружелюбное действие их похвалят из вашингтонского обкома
папа Коли чето очкует
Ну и ? Что этим хотели сказать " высасыватели сенсаций из пальца " ? Они у себя в стране , где хотят , там и проводят военные сборы . Вас , диванных экспертов , забыли спросить где нужно , и как можно .