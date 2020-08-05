Большинство россиян высказались против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал об отношении граждан РФ к изучению иностранных языков и введению обязательного ЕГЭ для выпускников школ.
Согласно материалам опроса, 78% респондентов не поддержали идею введению обязательного экзамена по этому предмету. 31% считают, что выбор экзамена — дело каждого выпускника, а 27% опрошенных заявили, что иностранный язык нужен не всем. 14% выделили недостаточную квалификацию преподавателей и 6% посчитали, что экзамен будет сдавать очень сложно.
При этом только 16% граждан поддерживают обязательную сдачу ЕГЭ по иностранному языку. Каждый второй (54%) сообщил о необходимости изучения языков в наше время. Еще 36% также осознают пользу иностранных языков, но считают, что можно обойтись и без них. И только 9% уверены, что без знания иностранного язык в принципе будет легко.
В конце июля стало известно, что Минпросвещения передумало делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. Отмечалось, что к такому решению пришли, основываясь на многочисленных оценках экспертов.
Комментарии
Всё верно - зачем усложнять жизнь если в обиходе достаточно знания русского устного и русского матерного ?