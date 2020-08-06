В Алтайском крае установили двухметровый каменный портрет Германа Титова

6 августа в селе Полковниково Косихинского района торжественно открыли каменный портрет космонавта Германа Титова, сообщают "Вести Алтай".
Панно размером 2,5 на 2 метра разместили под открытым небом. Над мозаикой во флорентийской технике несколько месяцев трудились специалисты Колыванского камнерезного завода. Им удалось собрать из нескольких тысяч кусочков ревневской яшмы цветное изображение космонавта в скафандре на фоне голубой планеты.
Также к годовщине полета в музее открылась выставка, состоящая из двух сотен экспонатов. На ней посетители увидят редкие фотографии и личные предметы Титова, которые раньше не показывались широкой публике.
Напомним, что 6 августа 1961 года уроженец села Полковниково Герман Титов в возрасте 25 лет совершил свой первый космический полет. Более чем за 25 часов он преодолел 700 тысяч километров и стал самым молодым космонавтом в мире.
Комментарии
фото в студию
Панно размером 2,5 на 2 метра
И сколько денег налогоплательщиков потратили?
Где фото портрета?
Где открытое небо, под которым расположили портрет?
космоса НЕТ
А что за женщина на переднем плане этого панно?
6.08.2020 13:38
- гость - А что за женщина на переднем плане этого панно?
Министр культуры.