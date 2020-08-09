Еще 15 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19, передает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
"Коронавирус подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Чемальского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Усть-Коксинского района; у одного ребенка в Турочакском районе и у трех человек, работающих в этом районе вахтовым методом на строящемся объекте", – говорится в сообщении.
Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 1724.
При этом выздоровели за сутки еще 13 пациентов. За весь период из больниц региона выписали 1398 пациентов, вылечившихся от коронавируса.
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