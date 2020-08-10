Специалисты Шведской ассоциации сексуального просвещения назвали оптимальную частоту занятий сексом для семейной пары, сообщает издание Aftonbladet.
Согласно исследованиям экспертов, "золотая середина" – это один раз в неделю. В то же самое время ученые обратили внимание, что четверть семей предаются любви с партнером раз в два месяца и реже.
Ранее amic.ru писал, что ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали, сколько должен длиться оптимальный интимный контакт. Эксперты пришли к выводу, что идеальный секс занимает не более 13 минут.
По данным ученых, назвать половой акт коротким можно, если он продолжается от одной до двух минут. От трех до семи минут – это уже нормальная длительность секса. Оптимальным же американские ученые назвали занятие любовью, которое длится от 7 до 13 минут.
Комментарии
Каждый день нельзя что ли?
Можно, просто шведы не могут.