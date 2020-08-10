Работникам на "удаленке" предлагают выплачивать северные надбавки

Власти обсуждают вопрос о выплате северных надбавок работникам на "удаленке". Об этом "Известия" пишут со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.
Размер надбавок напрямую зависит от региона и высчитывается при помощи районного коэффициента. Максимальные суммы планируют выплачивать работающим на Чукотке, в отдельных районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах. Также рассматривается вопрос о начислении доплаты за стаж работы на севере от 10% до 100% в зависимости от периода.
В Минтруде на вопрос об отношении к инициативе отметили, что изменения в законопроект будут вноситься в ходе дискуссии в Госдуме.
Комментарии
пусть всю комуналку на которую не потратиться работодатель разделят между работниками!
работодатель при удалёнке стал меньше тратить на свет, воду, мусор, уборку... чё там ещё? а работники включили эти расходы в свои личные...
10.08.2020 13:55, ну так то работники тоже экономят например на поездках на работу. мне вот 25км до работы. туда обратно - 50. плюс пробки. по бензину серьезная экономия.
а чего стоит удовольствие работать в труселях, считай меньше шмоток стирать )))) обед с собой носить, или питаться в столовке, что всеравно подороже домашней еды.