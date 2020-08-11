Алтайские спортсмены выступят на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

Шесть представителей Алтайского края выступят на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования стартуют во вторник, 11 августа, на гребном канале "Москва".
За победу поборются более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Алтайский край представят опытные Ирина Андреева (каноэ-одиночка 200 метров и каноэ-двойка 500 метров), Кирилл Ляпунов (байдарка-одиночка 1000 метров и байдарка-двойка 500 метров) и Александр Дьяченко (байдарка-одиночка 200 и 500 метров и байдарка-двойка 200 и 500 метров), а также молодые таланты – Ангелина Рябицкая (байдарка-одиночка 200, 500 и 1000 метров), Артём Пискун (каноэ-одиночка 200, 500 и 1000 метров) и Владлен Ушаков (байдарка-одиночка 200 и 500 метров и байдарка-двойка 200 и 500 метров).
По итогам соревнований определится стартовый состав сборной России на Кубок мира и чемпионат Европы. Финальные заезды чемпионата России пройдут 12, 13 и 14 августа, сообщает "Алтайский спорт". Прямая трансляция финальных заездов чемпионата России будет вестись на YouTube-канале ВФГБК.
Комментарии
Ири
Погуглите про этих "алтайскихспортсменов"
Они где Алтайский край знать не знают