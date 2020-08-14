Романтика нетронутой природы. Как отдыхали в Горном Алтае в СССР

Фото: vk.com/nature_of_altai, svastour.ru, visualhistory.livejournal.com, forum.awd.ru, photochronograph.ru
Горный Алтай считается одним из самых красивых мест в России. Этим летом он переживает ажиотаж, который не видывал, наверное, уже давно: границы закрыты, и когда как не сейчас путешествовать по Родине-матушке. А вот первый, в широком понимании, туристический поход здесь состоялся в 1927 году. Это было путешествие по Телецкому озеру, которое организовал Западно-Сибирский крайисполком. В нем приняло участие восемь человек из Новосибирска и Ленинграда. К 1936 году у Телецкого озера был уже выстроен жилой корпус, который и ныне украшает турбазу "Золотое озеро". В 1957-1961 годах возле озера были созданы знаменитые детские туристические базы "Рассвет", "Юность" и "Медвежонок".
Сейчас в Республике Алтай туристических баз в районе Чемала, озера Ая и Телецкого озера бесчисленное множество. А как отдыхали тогда, смотрите в нашей подборке.
Комментарии
Эх, счастливое было время, молодость!
Где Телецкое а где Юность? Ну совсем рядом.)))) Как понапишут....
Озеро Рица в Абхазии и гору Фишт у Сочи за Горный Алтай ещё никогда не выдавали!
консервы, палатка, холод и сырость, туалет в кустах, не помыться не подмыться.
на любителя отдых
на любителя отдых
На большого. Рюкзаки тяжеленные, хорошо, если мужского пола много в группе - палатки на них. Заиленное дно в Манжероке, в Катуни вообще не поплаваешь. В детстве разок можно.
Романтика нетронутой природы обычно заканчивалась надписью на скалах типа "здесь был Вася" и мусором на местах отдыха. У современной публики - то же самое , ничего не изменилось у большей части, ибо - менталитет " всё вокруг народное, всё вокруг моё", впитался вместе с тащиловом государственной собственности по сарайкам и кандейкам.
Только неточностей много у амика. И назывался тогда регион "горно-алтайская автономная область"
А отдых, как и время в целом было душевное
В 1957-1961 годах возле озера были созданы знаменитые детские туристические базы "Рассвет", "Юность" и "Медвежонок".
Откуда информацию берут только? Только одна из этих детских баз Медвежонок была на озере. "Рассвет" в Бийске, "Юность" за Соузгой (даже указатель сохранился)))