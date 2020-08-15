Доходы Владимира Путина в 2019 году выросли на миллион рублей

Президент России Владимир Путин в 2019 году заработал 9,72 миллиона рублей, что на миллион больше, чем годом ранее (8,65 млн). Декларация главы государства размещена на сайте Кремля.
У президента есть квартира (77 кв. метров) и гараж (18 кв. метров). Кроме того, у Путина в пользовании находится жилплощадь почти в 154 квадратных метра и гаражное место.
Президент также является владельцем двух автомобилей ГАЗ М21 (1960 года выпуска и 1965-го), "Нивы" 2009 г.в. и прицепа "Скиф" 1987 г.в.
Ранее amic.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 2019 году заработал 4,264 млн рублей. В 2018-м он задекларировал доход в 5,58 млн рублей.
Комментарии
Вот уйдет на пенсию, сядет в ниву с прицепом "Скиф" и поедет на дачу.
ХА ХА ХА
Дяденька, дай миллион!
Это он статейку антисоветскую в США тиснул, гонорар.
А дачи по стране я так понимаю на балансе государства))
Уверен, что цифра реальная. Слабовато, однако... Несовершенная дочь губернатора Рязанской области за год более зарабатывает.
бедный наш президент