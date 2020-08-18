Власти Алтая наградят мужчину с тремя сыновьями, которые предотвратили лесной пожар

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил комиссии по наградам изучить обстоятельства и отметить подвиг Виктора Савина и трех его сыновей, которые смогли предотвратить лесной пожар. Об этом сообщает проправительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
Напомним, что 9 августа житель поселка Черепановск Змеиногорского района увидел возгорание сухой травы. Огонь распространялся по иссохшей растительности и в итоге добрался до леса.
Глава семьи и трое его сыновей предприняли правильные и решительные действия. Чтобы помешать распространению пожара мужчина на тракторе начал перекапывать траву с землей вдоль кромки чащи.
Пламя быстро приближалось к работающей машине, и через некоторое время огонь перекинулся на технику. Сыновья Савина помогли отцу выбраться из трактора, после чего Роман, младший сын, занял водительское место и продолжил отсекать огонь.
Вскоре на место прибыли пожарные, которые сбили пламя с трактора и потушили почти 500 квадратных метров горящей территории.
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