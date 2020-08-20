Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о том, что в 2020 году ведомство выявило бюджетные нарушения на 50 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок", – сказал президенту Кудрин.
По его словам, ведомство провело 169 проверок, половина из которых связана с бюджетными деньгами.
Комментарии
У Сечина и Грефа опять ни каких нарушений не нашли???
Жаль...
Счетная палата выявила нарушения чиновников на 50 миллиардов рублей------И чё!!!
Считать нарушением выигрывать торги на подконтрольное предприятие! Уголовно наказывать!
В стране тотальная КОРРУПЦИЯ. Чиновничье - Коррупционное государство в самом рассвете сил.
Выявили и выявили, нам то че с того?
И что ? Выявили нарушения, кто-то сел?
нет! значит и дальше нарушать будут.
Всех посадим кто ж работать будет?