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Ученые доказали, что существует простой способ избежать преждевременной смерти

, ИА "Амител"
Важно правильно распределять нагрузку
Фото: yworkout.ru

Фото: yworkout.ru

Британские ученые доказали, что любая активность для человека полезна, но серьезные нагрузки способствуют преждевременной смерти. Статью опубликовал журнал Nature Medicine. 

Участие в исследовании приняли 96 тысяч добровольцев. Они носили трекер, отслеживающий физическую активность. Ученые планировали определить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности в снижении риска преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности.

Врачи советуют быть физически активным каждый день, но не стоит в этом переусердствовать. Повышенная активность приводит к дополнительным тратам энергии, которые напрямую связаны с преждевременной смертью. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.08.2020 08:05
Filin

Дада, все движения должны быть плавными и размеренными, равномерно нагрузку на диване распределять надо.

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