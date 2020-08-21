Британские ученые доказали, что любая активность для человека полезна, но серьезные нагрузки способствуют преждевременной смерти. Статью опубликовал журнал Nature Medicine.
Участие в исследовании приняли 96 тысяч добровольцев. Они носили трекер, отслеживающий физическую активность. Ученые планировали определить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности в снижении риска преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности.
Врачи советуют быть физически активным каждый день, но не стоит в этом переусердствовать. Повышенная активность приводит к дополнительным тратам энергии, которые напрямую связаны с преждевременной смертью.
Комментарии
Дада, все движения должны быть плавными и размеренными, равномерно нагрузку на диване распределять надо.