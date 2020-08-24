Мэрия призвала барнаульцев сообщать об опасностях

Барнаульцам предлагают сообщать обо всех потенциально опасных объектах. Мэрия уже собрала информацию о местонахождении многих таких мест, расположенных на территории города. Власти составили реестр, в который внесли актуальные сведения о принятых мерах по ограничению доступа к опасным объектам.
Горожан призывают сообщать о бывших предприятиях, заброшенных зданиях, гаражах, неэксплуатируемых колодцах, пунктах тепломагистралей, аварийных сооружениях, ангарах и т.п., находящихся в разрушенном состоянии, никем не охраняемых и доступных для неопределенного круга лиц.
Информацию можно направить в форме электронного документа при помощи сервиса "Интернет-приемная" на официальном сайте Барнаула.
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