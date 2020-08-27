Против 56-летней жительницы Барнаула возбудили уголовное дело за применение насилия против представителя власти, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.
Инцидент произошел утром 11 августа текущего года. По версии следствия, женщина решила воспрепятствовать проведению осмотра территории ее домовладения, который стал местом происшествия.
Для того чтобы не позволить полицейским выполнить свои обязанности, она спустила с привязи собаку. В результате сотрудник правоохранительных органов получил укушенные раны правой голени и левого бедра.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
А полицай посчитал, что без санкции может самовольно проникать на частную территорию?!
А собака выполнила функции прокурора?!
А табельным в таких случаях пользоваться нельзя?
Жительница Барнаула спустила собаку на полицейского
Может она свободомыслящая женщина и ей душно в путинской России, где творится полицейский произвол
Глупо поступила, были или не были санкции, теперь будет время обдумать в местах "не столь отдаленных".
27.08.2020 09:47
- гость -
А полицай посчитал, что без санкции может самовольно проникать на частную территорию?!
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Статья 15. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории
Думала умнее закона ...
Как простого человека искусала собака, так штраф, а как полицая, так тюрьма.
27.08.2020 10:03
гость
Думала умнее закона ...
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не думала ибо не знала элементарного, что с 2011 года есть в законе.
27.08.2020 10:03
гость
Думала умнее закона ...
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не думала ибо не знала элементарного, что с 2011 года есть в законе.
А в любимых некоторыми Штатах полицейские шлёпнули бы и собаку, и хозяйку...
Полицейский был при исполнении служебных обязаностей
патрон зажал, чтоб бумажной работой не заниматься потом
в любимых некоторыми Штатах полицейские шлёпнули бы и собаку, и хозяйку
если только собака не черная