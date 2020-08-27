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Новости

Жительница Барнаула спустила собаку на полицейского

, ИА "Амител"
Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы
Фото: golos.ua

Фото: golos.ua

Против 56-летней жительницы Барнаула возбудили уголовное дело за применение насилия против представителя власти, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Инцидент произошел утром 11 августа текущего года. По версии следствия, женщина решила воспрепятствовать проведению осмотра территории ее домовладения, который стал местом происшествия.

Для того чтобы не позволить полицейским выполнить свои обязанности, она спустила с привязи собаку. В результате сотрудник правоохранительных органов получил укушенные раны правой голени и левого бедра.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2020 09:47
- гость -

А полицай посчитал, что без санкции может самовольно проникать на частную территорию?!

27.08.2020 09:53
гость

А собака выполнила функции прокурора?!

27.08.2020 09:54
гоги

А табельным в таких случаях пользоваться нельзя?

27.08.2020 09:54
гость

Жительница Барнаула спустила собаку на полицейского

Может она свободомыслящая женщина и ей душно в путинской России, где творится полицейский произвол

27.08.2020 10:00
- гость -

Глупо поступила, были или не были санкции, теперь будет время обдумать в местах "не столь отдаленных".

27.08.2020 10:03
CALIBR

27.08.2020 09:47
- гость -
А полицай посчитал, что без санкции может самовольно проникать на частную территорию?!
++++++++++++++
Читайте

Статья 15. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории

27.08.2020 10:03
гость

Думала умнее закона ...

27.08.2020 10:12
- гость -

Как простого человека искусала собака, так штраф, а как полицая, так тюрьма.

27.08.2020 10:18
CALIBR

27.08.2020 10:03
гость
Думала умнее закона ...
+++++++++++++
не думала ибо не знала элементарного, что с 2011 года есть в законе.

27.08.2020 10:20
CALIBR

27.08.2020 10:03
гость
Думала умнее закона ...
+++++++++++++
не думала ибо не знала элементарного, что с 2011 года есть в законе.

27.08.2020 10:37
Бапппка

А в любимых некоторыми Штатах полицейские шлёпнули бы и собаку, и хозяйку...

27.08.2020 10:38
- гость -

Полицейский был при исполнении служебных обязаностей

27.08.2020 10:50
- гость -

патрон зажал, чтоб бумажной работой не заниматься потом

27.08.2020 10:50
гость

в любимых некоторыми Штатах полицейские шлёпнули бы и собаку, и хозяйку

если только собака не черная

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