Онколог рассказал, что предшествует раку

В абсолютном большинстве случаев раку предшествует воспалительный процесс, рассказал врач-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram.
"95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний, – рассказал Карасев. – Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль".
Он подчеркнул, что для снижения риска необходимо правильно питаться, вести здоровый образ жизни, проявлять двигательную активность и регулярно обследоваться у врачей.
Ранее Карасев назвал главные признаки рака тонкой кишки. По его словам, заболевание можно заподозрить по пяти клиническим признакам: тошноте и рвоте, вздутии живота, боли в области пупка, запорам и диарее, а также примеси крови в стуле.
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