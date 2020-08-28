Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло миллиона человек

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Отмечается, что доход самозанятых превысил 130 млрд рублей. За время действия эксперимента с января 2019 года они заплатили 3,5 млрд рублей налогов.
В ФНС также подчеркнули, что каждый день в стране регистрируется по 3,5 тысячи человек. В конце прошлого года таких было 330 тысяч человек.
Напомним, что налоговый режим для самозанятых власти РФ запустили 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. На территории Алтайского края налог начал действовать с 1 июля 2020 года.
Ставка налога составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юрлицами.
Комментарии
миллион без права на пенсию !!! Чем годитесь?