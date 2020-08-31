Свидетель, утверждавший, что Ефремов был пассажиром, прошел полиграф

Адвокат актера Михаила Ефремова рассказал журналистам, что свидетель защиты Александр Кобец успешно прошел проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает НТВ.
"Я с ним лично два раза встречался. Я ему такой экзамен устроил, вы себе не представляете. Через полиграф пропустил", – заявил Пашаев.
Как ранее писал amic.ru, Кобец на суде рассказал, что в момент ДТП в машине Ефремова находились два человека.
"Мы с товарищем гуляли по городу, вдруг услышали визг тормозов, я подошел к машине, которая была ближе ко мне, – заявил Кобец. – Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины".
Мужчина добавил, что имеет проблемы со зрением: "на одном глазе минус три, вторым не вижу".
Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Сторона обвинения настаивает, что артист находился за рулем своего автомобиля в нетрезвом виде. Актер вину не признает. Он утверждает, что не помнит момента аварии, но уверен, что не сел бы за руль пьяным.
Комментарии
Дело затягивают
со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины
Вышел и ушел. Сейчас, наверное, смотрит, как Ефремова судят и радуется. Потому что он сам предложил Ефремову отвезти его домой и потом специально выехал на встречку, чтобы подставить пьяного, но свободомыслящего человека. Подставил, сказал "Служу России" и ушел
Ефремов поседел уже после аварии,от переживаний.
@ Режиссеры Кирилл Серебренников и Константин Богомолов объявили о планах совместно снять комедийный четырёхсерийный фильм по мотивам дела актера Михаила Ефремова. В нем будут в том числе и элементы трагедии, но в целом лента будет характеризоваться, как «комедийный детектив – буффонада с нотками фарса».
По сюжету талантливый актёр, любимец всей страны (роль исполнит Никита Ефремов) попадает в несчастный случай на дороге, в результате которого гибнет человек. Полиция пытается обвинить его в происшествии, однако его друг детства, сыщик (Александр Петров) сомневается в официальной версии и считает, что актёра могли подставить. Он ведёт своё расследование, в ходе которого вскрываются новые и новые факты: актёр не просто не совершал ДТП, а ещё и спокойно спал дома в тот момент. В это время старый приятель главного героя, актёр театра и адвокат по совместительству (Андрей Бурковский) делает всё, чтобы развалить дело в суде. Роль судьи будет исполнять Никита Джигурда.@