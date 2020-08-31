Военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок трассы Чуйского тракта в Первомайском районе в понедельник, 31 августа, перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.
Движение по федеральной автодороге ограничат на участке между населенными пунктами Полковниково и Контошино.
Ограничение будет действовать на протяжении трех часов – с 22:50 до 1:50. Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле до 20:00 2 сентября перекрыли движение по всей ширине улицы Власихинской в районе пересечения с Попова. Ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на этом участке.
Комментарии
Хмм) опять тополь потеряли?
Поздно пить боржоми когда почки отказали