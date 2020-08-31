Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусам

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 официальным лицам страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы балтийских стран.
Первым въезд запретили в Латвии, где решение приняли на основании совещания кабмина государства, а также координации с МИД Эстонии и Литвы. Глава латвийского ведомства Эдгарс Ринкевичс уточнил, что срок действия запрета пока остается неопределенным.
Кроме Лукашенко, под ограничения попали руководители администрации президента Белоруссии, ЦИК, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других ведомств.
Как ранее сообщил amic.ru, МИД Великобритании опубликовал заявление по ситуации в Белоруссии, которое поддержали Евросоюз, США и Швейцария.
Министерство призвало власти страны соблюдать принятые на себя международные обязательства по обеспечению прав и свобод человека, а президента Лукашенко – "прекратить насилие и угрозы применения военной силы" против населения и освободить из-под ареста всех "несправедливо задержанных".
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